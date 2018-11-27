Калин Шаихмухамед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калин Шаихмухамед

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1937

Дата смерти

27.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.11.2018
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