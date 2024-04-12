Федоров Ермолай Савельевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Федоров Савелий Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Федоров Никита Ермолаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров (рекрут С 1805) Ерофей Ермолаевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
1826
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область