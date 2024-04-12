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Федоров Ермолай Савельевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Федоров Савелий Андреевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Федоров Илья Ермолаевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Федоров Никита Ермолаевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров (рекрут С 1805) Ерофей Ермолаевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1826
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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