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Крупин Савва Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1813

Дата смерти

Между 1865 и 1875

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1813

Отец: Крупин Федор Никитин

Мать: Крупина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агния Савовна

Мать ребёнка: Крупина Анна Иванова

Рождение ребёнка
26.02.1848

Сын: Ятманов [крупин] Алексей Савин

Мать ребёнка: Крупина Анна Иванова

Фонд № 230. Оп.2. Д. 754л8 воспр Дмитрий Васильев Холопов Акимия Семенова жена Курочкина
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Савовна

Мать ребёнка: Крупина Анна Иванова

Рождение ребёнка
1862

Сын: Ятманов [крупин] Иван Савин

Мать ребёнка: Крупина Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупина Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1865 и 1875
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