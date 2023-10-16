Крупин Савва Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1813
Дата смертиМежду 1865 и 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1813
Отец: Крупин Федор Никитин
Мать: Крупина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агния Савовна
Мать ребёнка: Крупина Анна Иванова
Рождение ребёнка
26.02.1848
Сын: Ятманов [крупин] Алексей Савин
Мать ребёнка: Крупина Анна Иванова
Фонд № 230. Оп.2. Д. 754л8 воспр Дмитрий Васильев Холопов Акимия Семенова жена Курочкина
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Савовна
Мать ребёнка: Крупина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ятманов [крупин] Иван Савин
Мать ребёнка: Крупина Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупина Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1865 и 1875