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Иноземцев Пётр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Иноземцев Андрей Афанасьевич

Мать: Иноземцева (Шумакова) Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иноземцева Агриппина Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Инозенцева) Капитолина Петровна

Мать ребёнка: Иноземцева Агриппина Семеновна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Инозенцева) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Иноземцева Агриппина Семеновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Инозенцева) Мария Петровна

Мать ребёнка: Иноземцева Агриппина Семеновна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Иноземцев Василий Петрович

Мать ребёнка: Иноземцева Агриппина Семеновна

Смерть
Неизвестно

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