Иноземцев Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Инозенцева) Капитолина Петровна
Мать ребёнка: Иноземцева Агриппина Семеновна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Инозенцева) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Иноземцева Агриппина Семеновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Инозенцева) Мария Петровна
Мать ребёнка: Иноземцева Агриппина Семеновна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Иноземцев Василий Петрович
Мать ребёнка: Иноземцева Агриппина Семеновна
Смерть
Неизвестно