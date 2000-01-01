Козлов Андрей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Андрей Филиппович

Козлов Андрей Филиппович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1894 год - крестьянин деревни Богородицкой Шацкого уезда Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
22.01.1894 ст.

Сын: Козлов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Александра Данииловна

Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Александра Данииловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close