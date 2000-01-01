Козлов Андрей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1894 год - крестьянин деревни Богородицкой Шацкого уезда Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
22.01.1894 ст.
Мать ребёнка: Козлова Александра Данииловна
Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно