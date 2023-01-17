Тетюев Антон Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тетюев Александр Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.03.1834
Рождение ребёнка
13.09.1837 ст.
Мать ребёнка: Тетюева- Колобова Евдокия Васильевна
Новый Кумляк, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно