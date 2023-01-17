Тетюев Антон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетюев Антон Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тетюев Александр Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
17.03.1834

Жена: Тетюева-Колобова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
13.09.1837 ст.

Сын: Тетюев Никита Антонович

Мать ребёнка: Тетюева- Колобова Евдокия Васильевна

Новый Кумляк, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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