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Насонов-Насонов (Насонова) Екатерина Александровна
Насонов-Насонов (Насонова) Екатерина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1870
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Корнилова (Супонёва) Елизавета Николаевна
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать:
Корнилова Елизавета Николаевна
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