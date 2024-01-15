Посконина Агафья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Данила Григорьев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Посконина) Федосья Данилова
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Данила Григорьев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Посконина) Марья Данилова
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Данила Григорьев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Семёнов (Посконин) Ион Данилов
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Данила Григорьев
Смерть
Неизвестно