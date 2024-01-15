Посконина Агафья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посконина Агафья Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Данила Григорьев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Посконина) Федосья Данилова

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Данила Григорьев

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Посконина) Марья Данилова

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Данила Григорьев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Семёнов (Посконин) Ион Данилов

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Данила Григорьев

Смерть
Неизвестно

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