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Болулукова Людмила Сергеевна

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Место рождения

г. Ош Киргизская ССР

Дата рождения

25.05.1930

Дата смерти

16.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1930

Отец: Болулуков Сергей Иванович

Мать: Муханова Зинаида Дмитриевна

г. Ош Киргизская ССР
Рождение ребёнка
01.07.1970

Дочь: Горюнова Елена Александровна

Отец ребёнка: Горюнов Александр Григорьевич

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горюнова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Горюнов Александр Григорьевич

Смерть
16.12.1991
Ступино, Ступино, Московская область
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