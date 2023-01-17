Болулукова Людмила Сергеевна
Место рожденияг. Ош Киргизская ССР
Дата рождения25.05.1930
Дата смерти16.12.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1930
г. Ош Киргизская ССР
Рождение ребёнка
01.07.1970
Дочь: Горюнова Елена Александровна
Отец ребёнка: Горюнов Александр Григорьевич
Губкин, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горюнова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Горюнов Александр Григорьевич
Смерть
16.12.1991
Ступино, Ступино, Московская область