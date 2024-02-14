Пряхина (Стародубцева) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряхина (Стародубцева) Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

11.03.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Стародубцев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряхин Семен

Рождение ребёнка
1901

Сын: Пряхин Макар

Отец ребёнка: Пряхин Семен

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ермизина (Пряхина) Татьяна

Отец ребёнка: Пряхин Семен

Рождение ребёнка
1910

Сын: Пряхин Иван

Отец ребёнка: Пряхин Семен

Рождение ребёнка
1918

Сын: Пряхин Николай

Отец ребёнка: Пряхин Семен

Рождение ребёнка
1920

Сын: Пряхин Алексей

Отец ребёнка: Пряхин Семен

Рождение ребёнка
Между 1921 и 1923

Дочь: (Пряхина) Мария

Отец ребёнка: Пряхин Семен

Смерть
11.03.1960
Похороны
Неизвестно

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