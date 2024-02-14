Пряхина (Стародубцева) Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти11.03.1960
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Стародубцев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пряхин Семен
Рождение ребёнка
1901
Сын: Пряхин Макар
Отец ребёнка: Пряхин Семен
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ермизина (Пряхина) Татьяна
Отец ребёнка: Пряхин Семен
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пряхин Иван
Отец ребёнка: Пряхин Семен
Рождение ребёнка
1918
Сын: Пряхин Николай
Отец ребёнка: Пряхин Семен
Рождение ребёнка
1920
Сын: Пряхин Алексей
Отец ребёнка: Пряхин Семен
Рождение ребёнка
Между 1921 и 1923
Дочь: (Пряхина) Мария
Отец ребёнка: Пряхин Семен
Смерть
11.03.1960
Похороны
Неизвестно