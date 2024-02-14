Камаев Харис
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Камаев Хасян
Мать: (Абдулла Кызы) Мяхмузя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев Шавкет
Мать ребёнка: (Фазлуллина) Сания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фазлуллина) Сания
Рождение ребёнка
12.08.1951
Рождение ребёнка
29.09.1954
Рождение ребёнка
05.12.1958
Рождение ребёнка
01.10.1965
Дочь: (Камаева) Энже Харисовна
Мать ребёнка: (Фазлуллина) Сания
Смерть
Неизвестно