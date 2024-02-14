Камаев Харис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамаев Харис

Камаев Харис

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Камаев Хасян

Мать: (Абдулла Кызы) Мяхмузя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Шавкет

Мать ребёнка: (Фазлуллина) Сания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фазлуллина) Сания

Рождение ребёнка
12.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фазлуллина) Сания

Рождение ребёнка
29.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фазлуллина) Сания

Рождение ребёнка
05.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фазлуллина) Сания

Рождение ребёнка
01.10.1965

Дочь: (Камаева) Энже Харисовна

Мать ребёнка: (Фазлуллина) Сания

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.