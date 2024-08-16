Авксентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авксентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеснокова (Целикова) Феодора Авксеньевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Целиков Лукьян Авксентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Целиков Дмитрий Авксентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Целиков Герасим Авксеньевич

Мать ребёнка: не указана

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