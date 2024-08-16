Авксентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеснокова (Целикова) Феодора Авксеньевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Целиков Лукьян Авксентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Целиков Дмитрий Авксентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Целиков Герасим Авксеньевич
Мать ребёнка: не указана