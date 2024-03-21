Кочубей Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Дворянский титул
1855
Рождение
31.07.1975
Отец: Кочубей Виктор Макарович
Мать: Кочубей Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.2005
Дочь: Кочубей Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Мацуткевич-Кочубей Екатерина Олеговна
Москва, город федерального значения Москва