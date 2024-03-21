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Кочубей Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Дворянский титул
1855
Рождение
31.07.1975

Отец: Кочубей Виктор Макарович

Мать: Кочубей Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацуткевич-Кочубей Екатерина Олеговна

Рождение ребёнка
17.01.2005

Дочь: Кочубей Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Мацуткевич-Кочубей Екатерина Олеговна

Москва, город федерального значения Москва

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