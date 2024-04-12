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Прасковья Михайловна
Прасковья Михайловна
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Древо
Место рождения
Нефедово
, Шуйский район, Северный край
Дата рождения
Около 1808
Дата смерти
После 1834
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Матрона
Около 1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать:
Матрона
Нефедово
, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1834
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