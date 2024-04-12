Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Михайловна

Место рождения

Нефедово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: Матрона

Нефедово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1834
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