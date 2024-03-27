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Кавиев Анвар Закирович

Место рождения

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР

Дата рождения

20.03.1932

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932

Отец: Закир Кавиев

Мать: Загида Мухаметфаязовна

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
16.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Пермь, Россия
Рождение ребёнка
07.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
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