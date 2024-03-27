Кавиев Анвар Закирович
Место рожденияд.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Дата рождения20.03.1932
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932
Отец: Закир Кавиев
Мать: Загида Мухаметфаязовна
д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
16.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Пермь, Россия
Рождение ребёнка
07.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2019