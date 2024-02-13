Кашина Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1999
Сын: Кашин Максим Владиславович
Отец ребёнка: Кашин Владислав Евгеньевич
Рождение ребёнка
25.04.2012
Дочь: Кашина Елизавета Владиславовна
Отец ребёнка: Кашин Владислав Евгеньевич