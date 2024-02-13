Кашина Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Владислав Евгеньевич

Рождение ребёнка
06.02.1999

Сын: Кашин Максим Владиславович

Отец ребёнка: Кашин Владислав Евгеньевич

Рождение ребёнка
25.04.2012

Дочь: Кашина Елизавета Владиславовна

Отец ребёнка: Кашин Владислав Евгеньевич

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