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Вахтинский Василий Павлович

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Место рождения

Рязанская область, деревня Липки

Дата рождения

27.12.1904

Дата смерти

15.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1925

Дочь: Вахтинская Нина Васильевна

Мать ребёнка: Вахтинская Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1927

Дочь: Вахтинская Александра Васильевна

Мать ребёнка: Вахтинская Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1928

Дочь: Вахтинская Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Вахтинская Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.01.1982
Москва, город федерального значения Москва

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