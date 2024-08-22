Вахтинский Василий Павлович
Место рожденияРязанская область, деревня Липки
Дата рождения27.12.1904
Дата смерти15.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1925
Дочь: Вахтинская Нина Васильевна
Мать ребёнка: Вахтинская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
12.05.1927
Дочь: Вахтинская Александра Васильевна
Мать ребёнка: Вахтинская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
17.11.1928
Дочь: Вахтинская Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Вахтинская Наталья Петровна
Смерть
15.01.1982