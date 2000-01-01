Синеок (Концеба) Екатерина Мифодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
27.02.1956
Сын: Синеок Вася
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.04.1957
Дочь: Смнеок Валя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.02.1965
Дочь: Еде Нина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно