Синеок (Концеба) Екатерина Мифодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синеок (Концеба) Екатерина Мифодьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Концеба Василиса Дмитревна

Рождение ребёнка
27.02.1956

Сын: Синеок Вася

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.04.1957

Дочь: Смнеок Валя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.02.1965

Дочь: Еде Нина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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