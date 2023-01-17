Пономарев Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1979
Сын: Пономарев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Пономарева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1981
Дочь: Кастерина Марина Александровна
Мать ребёнка: Пономарева Наталья Николаевна
Смерть
Неизвестно