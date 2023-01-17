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Пономарев Александр

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
18.10.1979

Сын: Пономарев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Пономарева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.1981

Дочь: Кастерина Марина Александровна

Мать ребёнка: Пономарева Наталья Николаевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
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