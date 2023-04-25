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Звягинцев Кирилл Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звягинцев Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1925

Сын: Звягинцев Григорий Кириллович

Мать ребёнка: Звягинцева Евгения Антоновна

Смерть
Неизвестно

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