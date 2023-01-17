Смирнова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Евдокия Васильевна

Смирнова Евдокия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Анастасия Арсениевна

Отец ребёнка: Смирнов Арсений Логинович

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp12823254/
Рождение ребёнка
1934

Сын: Смирнов Александр Арсениевич

Отец ребёнка: Смирнов Арсений Логинович

Место жительства
26.03.1945
Тарасиха, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Арсений Логинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close