Смирнова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Анастасия Арсениевна
Отец ребёнка: Смирнов Арсений Логинович
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp12823254/
Рождение ребёнка
1934
Сын: Смирнов Александр Арсениевич
Отец ребёнка: Смирнов Арсений Логинович
Место жительства
26.03.1945
Тарасиха, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно