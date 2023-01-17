Филюшкина (Ивашкина) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1907
Отец: Ивашкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
19.01.1926
Сын: Филюшкин Иван
Отец ребёнка: Филюшкин Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
06.02.1928
Сын: Филюшкин Михаил
Отец ребёнка: Филюшкин Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Зиброва Анна
Отец ребёнка: Филюшкин Алексей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно