Филюшкина (Ивашкина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филюшкина (Ивашкина) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1907

Отец: Ивашкин Петр Федорович

Мать: Ивашкина Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
19.01.1926

Сын: Филюшкин Иван

Отец ребёнка: Филюшкин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
06.02.1928

Сын: Филюшкин Михаил

Отец ребёнка: Филюшкин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зиброва Анна

Отец ребёнка: Филюшкин Алексей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филюшкин Алексей Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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