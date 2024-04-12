Муслимов Раиль Мансурович
Место рождения
Дата рождения17.04.1939
Дата смерти31.03.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1939
Рождение ребёнка
19.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.03.1970
Причина смерти: Шахта «Восход» (шахта № 2) механик участка при внезапном обрушении кровли в лаве был завален породой
Похороны
Неизвестно