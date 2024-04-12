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Муслимов Раиль Мансурович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.04.1939

Дата смерти

31.03.1970

Пол

Мужской

Отец

Около 1909 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1939

Отец: Муслимов Мансур Шахарсланович

Мать: Муслимова Масхуда (Масгут) Нуртдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
31.03.1970
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Причина смерти: Шахта «Восход» (шахта № 2) механик участка при внезапном обрушении кровли в лаве был завален породой
Похороны
Неизвестно
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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