Субботина Стефанида Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Стефанида Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Субботина) ? Константиновна

Отец ребёнка: Субботин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
20.09.1880 ст.

Сын: Субботин Григорий Константинович

Отец ребёнка: Субботин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Субботин Василий Константинович

Отец ребёнка: Субботин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Субботин Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Субботин Константин Алексеевич

Смерть
После 1923

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