Субботина Стефанида Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Субботина) ? Константиновна
Отец ребёнка: Субботин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
20.09.1880 ст.
Сын: Субботин Григорий Константинович
Отец ребёнка: Субботин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Субботин Василий Константинович
Отец ребёнка: Субботин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Субботин Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Субботин Константин Алексеевич
Смерть
После 1923