Попова (Неизвестна) Павла Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Неизвестна) Павла Виссарионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Попов Алексей

Отец ребёнка: Попов неизвестно

Рождение ребёнка
1900

Сын: Попов Николай

Отец ребёнка: Попов неизвестно

Рождение ребёнка
1904

Сын: Попов Василий

Отец ребёнка: Попов неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов неизвестно

Смерть
Неизвестно
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