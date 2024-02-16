Попова (Неизвестна) Павла Виссарионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Попов Алексей
Отец ребёнка: Попов неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Попов Николай
Отец ребёнка: Попов неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Сын: Попов Василий
Отец ребёнка: Попов неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов неизвестно
Смерть
Неизвестно