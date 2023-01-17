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Околелов Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Околелова Дарья Петровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Околелова Дарья Петровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Околелов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Околелова Дарья Петровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околелова Дарья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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