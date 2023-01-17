Околелов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Околелова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Околелова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Околелов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Околелова Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Околелова Дарья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно