Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Анна Ивановна
Анна Ивановна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1836
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Иван
Около 1833 г.р.
Дети
Оксинья
Около 1852 г.р.
Василий
Около 1854 г.р.
Добавил:
МБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь:
Оксинья
Отец ребёнка:
Иван
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын:
Василий
Отец ребёнка:
Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Иван
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия