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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сухоруков Владимир Илларионович
Отец ребёнка: Сухоруков Ларион Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Сухоруков Алексей Иларионович
Отец ребёнка: Сухоруков Ларион Прокофьевич
Рождение ребёнка
29.12.1925
Дочь: Пелагея Ларионовна
Отец ребёнка: Сухоруков Ларион Прокофьевич