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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сухоруков Владимир Илларионович

Отец ребёнка: Сухоруков Ларион Прокофьевич

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Сухоруков Алексей Иларионович

Отец ребёнка: Сухоруков Ларион Прокофьевич

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.12.1925

Дочь: Пелагея Ларионовна

Отец ребёнка: Сухоруков Ларион Прокофьевич

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
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