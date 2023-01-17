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Морозов Андрей Игоревич

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

20.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1992

Отец: Морозов Игорь Эдуардович

Мать: Василенко Ольга Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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