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Морозов Андрей Игоревич
Морозов Андрей Игоревич
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
20.09.1992
Пол
Мужской
Отец
Морозов Игорь Эдуардович
1969 г.р.
Мать
Василенко (Лебедева) Ольга Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1992
Отец:
Морозов Игорь Эдуардович
Мать:
Василенко Ольга Владимировна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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