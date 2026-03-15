Орлов Михаил Егорович
мужской, родился 1828 ст., Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецОрлов Егор Васильевич1806 ст. г.р.
МатьОрлова Устинья Меркуловна1809 ст. г.р.
Дети
Орлов Яков Михайлович1849 г.р.
(Орлова) Наталья Михайловна1860 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: Орлов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Орлова Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Орлова) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Орлова Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
06.08.1868
Сын: Орлов Евсигней Михайлович
Мать ребёнка: Орлова Елена Ефимовна
Смерть
Неизвестно