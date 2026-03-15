Орлов Михаил Егорович 1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Орлов Михаил Егорович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1828 ст., Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Орлов Егор Васильевич1806 ст. г.р.
Мать
Орлова Устинья Меркуловна1809 ст. г.р.
Дети
Орлов Яков Михайлович1849 г.р.
(Орлова) Наталья Михайловна1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Орлов Егор Васильевич

Мать: Орлова Устинья Меркуловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Орлов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Орлова Елена Ефимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Орлова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Орлова Елена Ефимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
06.08.1868

Сын: Орлов Евсигней Михайлович

Мать ребёнка: Орлова Елена Ефимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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