Булатов Николай Нефедов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Николай Нефедов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булатов Нефед

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1894

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
1894
Богоявление, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Устинья Никифорова

Смерть
Неизвестно
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