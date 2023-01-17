Булатов Николай Нефедов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булатов Нефед
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1894
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
1894
Богоявление, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно