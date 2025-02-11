Ибниаминова (Зуфарова) Махия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ибниаминова (Зуфарова) Махия

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Зуфарова ЗуфарНеизвестно г.р.
Супруги
Ибниаминов Сайфетдин02.11.1870 г.р.
Дети
Ибниаминов Губейдулла25.10.1899 г.р.
Ибниаминов Абдукадир16.06.1916 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зуфарова Зуфар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибниаминов Сайфетдин

Рождение ребёнка
25.10.1899

Сын: Ибниаминов Губейдулла

Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
16.06.1916

Сын: Ибниаминов Абдукадир

Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
16.06.1916

Сын: Ибниаминов Абдукахир

Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.