Ибниаминова (Зуфарова) Махия
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецЗуфарова ЗуфарНеизвестно г.р.
Супруги
Ибниаминов Сайфетдин02.11.1870 г.р.
Дети
Ибниаминов Губейдулла25.10.1899 г.р.
Ибниаминов Абдукадир16.06.1916 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зуфарова Зуфар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибниаминов Сайфетдин
Рождение ребёнка
25.10.1899
Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин
Рождение ребёнка
16.06.1916
Сын: Ибниаминов Абдукадир
Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин
Рождение ребёнка
16.06.1916
Сын: Ибниаминов Абдукахир
Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин
Смерть
Неизвестно