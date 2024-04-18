Сташкевич ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Юзеп
Мать ребёнка: Сташкевич (Павлович) Анна Казимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Антон
Мать ребёнка: Сташкевич (Павлович) Анна Казимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сташкевич Леокадия
Мать ребёнка: Сташкевич (Павлович) Анна Казимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сташкевич София (Зоня)
Мать ребёнка: Сташкевич (Павлович) Анна Казимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рушона, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Смерть
Неизвестно