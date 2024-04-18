Сташкевич ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Юзеп

Мать ребёнка: Сташкевич (Павлович) Анна Казимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Антон

Мать ребёнка: Сташкевич (Павлович) Анна Казимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сташкевич Леокадия

Мать ребёнка: Сташкевич (Павлович) Анна Казимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сташкевич София (Зоня)

Мать ребёнка: Сташкевич (Павлович) Анна Казимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сташкевич (Павлович) Анна Казимировна

Рушона, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Смерть
Неизвестно

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