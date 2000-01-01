Королев Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1958

Отец: Королев Егор Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1979

Сын: Королев Роман Александрович

Мать ребёнка: Королева Елена Владимировна

Рождение ребёнка
13.10.1986

Дочь: Королева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Королева Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Елена Владимировна

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