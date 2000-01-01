Королев Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1958
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1958
Отец: Королев Егор Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1979
Сын: Королев Роман Александрович
Мать ребёнка: Королева Елена Владимировна
Рождение ребёнка
13.10.1986
Дочь: Королева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Королева Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно