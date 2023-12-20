Савельев Иван Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савельева ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Савельева ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Савельев Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Савельева ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Савельев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Савельева ?
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Савельева ?
Смерть
1835