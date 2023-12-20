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Савельев Иван Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Савельев Емельян Дмитриев

Мать: Савельева Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Савельева ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Савельев Иван Иванович

Мать ребёнка: Савельева ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Савельев Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Савельева ?

Рождение ребёнка
1808

Сын: Савельев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Савельева ?

Рождение ребёнка
1815

Сын: Савельев Никита Иванович

Мать ребёнка: Савельева ?

Смерть
1835

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