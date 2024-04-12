Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1668
Дата смертиМежду 1722 и 1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1668
Рождение ребёнка
Между 1684 и 1684
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Бракосочетание
До 1694
Жена: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Гаврил Михайлович
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Смерть
Между 1722 и 1741