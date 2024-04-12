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Анна Яковлева

Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

21.10.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
21.10.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Псковского уезда Виделибской волости д. Трищелинка крестьянин Яков Назариев и законная его жена Мария Петрова, оба православные Восприимники: Псковского уезда ??? волости Пет??рушина крестьянин Симеон... Показать все
Смерть
Неизвестно
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