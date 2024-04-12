Анна Яковлева
Место рождения
Дата рождения21.10.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1911 ст.
Псковского уезда Виделибской волости д. Трищелинка крестьянин Яков Назариев и законная его жена Мария Петрова, оба православные Восприимники: Псковского уезда ??? волости Пет??рушина крестьянин Симеон... Показать все
Смерть
Неизвестно