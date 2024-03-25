Никитина Анисия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Анисия Трофимовна

Никитина Анисия Трофимовна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1878

Сын: Никитин Афанасий Трофимович

Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1879

Сын: Никитин Роман Трофимович

Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1881

Дочь: Никитина Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1882

Дочь: Никитина Фёкла Трофимовна

Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1884

Сын: Никитин Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1886

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1888

Сын: Никитин Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1897

Сын: Никитин Исидор Трофимович

Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Р Трофим Григорьевич Н/Р

Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close