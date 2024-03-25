Никитина Анисия Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1878
Сын: Никитин Афанасий Трофимович
Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р
Рождение ребёнка
16.11.1879
Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р
Рождение ребёнка
23.02.1881
Дочь: Никитина Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р
Рождение ребёнка
18.09.1882
Дочь: Никитина Фёкла Трофимовна
Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р
Рождение ребёнка
29.06.1884
Сын: Никитин Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р
Рождение ребёнка
03.04.1886
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р
Рождение ребёнка
26.06.1888
Сын: Никитин Филипп Трофимович
Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р
Рождение ребёнка
1897
Сын: Никитин Исидор Трофимович
Отец ребёнка: Р Трофим Григорьевич Н/Р
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно