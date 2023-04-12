Ануфриева-Крысина Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева-Крысина Ольга Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1989 г.р.
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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1970

Отец: не указан

Мать: Крысина-Ижболдина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
07.12.1989

Сын: Ануфриев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
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