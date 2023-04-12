Ануфриева-Крысина Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1970
Рождение ребёнка
07.12.1989
Сын: Ануфриев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область