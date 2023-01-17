Кривец Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1892 ст.
Жена: Кривец Варвара Калинова
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
1892 ст.
Рождественское, Чернігівська область
Крестьянин села Рождественское Коропской волости Кролевецкого уезда Черниговской губернии.
Смерть
Неизвестно