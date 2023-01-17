Кривец Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривец Михаил Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1892 ст.

Жена: Кривец Варвара Калинова

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
1892 ст.
Рождественское, Чернігівська область
Крестьянин села Рождественское Коропской волости Кролевецкого уезда Черниговской губернии.
Смерть
Неизвестно
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