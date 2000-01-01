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Майтов Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майтов Порфирий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1918

Дочь: Козырева Анастасия

Мать ребёнка: Евдокия

д. Базелеевка Уфимский район
Рождение ребёнка
10.05.1925

Сын: Майтов Георгий

Мать ребёнка: Евдокия

д. Базелеевка Уфимский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
1953
д. Базелеевка Уфимский район
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