Майтов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Майтов Порфирий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1918
Дочь: Козырева Анастасия
Мать ребёнка: Евдокия
д. Базелеевка Уфимский район
Рождение ребёнка
10.05.1925
Сын: Майтов Георгий
Мать ребёнка: Евдокия
д. Базелеевка Уфимский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
1953
д. Базелеевка Уфимский район