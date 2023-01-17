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Ковалев Леонид Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957

Отец: Ковалев Петр Антонович

Мать: Ковалева Софья Федоровна

Рождение ребёнка
09.06.1981

Дочь: Ковалева Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Ковалева Галина Федоровна

Рождение ребёнка
30.11.1990

Сын: Ковалев Павел Леонидович

Мать ребёнка: Ковалева Галина Федоровна

Авторемзавод, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Галина Федоровна

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