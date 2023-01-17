Ковалев Леонид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957
Отец: Ковалев Петр Антонович
Мать: Ковалева Софья Федоровна
Рождение ребёнка
09.06.1981
Дочь: Ковалева Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Ковалева Галина Федоровна
Рождение ребёнка
30.11.1990
Мать ребёнка: Ковалева Галина Федоровна
Авторемзавод, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно