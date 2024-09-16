Зеленцов Николай Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти31.12.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Зеленцова (Махалкина) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
01.03.1908 ст.
Сын: Зеленцов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Зеленцова (Махалкина) Александра Яковлевна
Смерть
31.12.1913 ст.