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Зеленцов Николай Моисеевич

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

31.12.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Зеленцов Моисей Лаврентьевич

Мать: Зеленцова Ираида Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленцова (Махалкина) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Зеленцов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Зеленцова (Махалкина) Александра Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.03.1908 ст.

Сын: Зеленцов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Зеленцова (Махалкина) Александра Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
31.12.1913 ст.

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