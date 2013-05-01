Овчинников Федор Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Федор Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2013

Отец: не указан

Мать: Овчинникова Елена Николаевна

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