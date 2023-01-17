Каримова (Султанбекова) Зайтуна Ульфатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Султанбекова) Зайтуна Ульфатовна

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Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

30.01.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.12.1979

Сын: Каримов Руслан Наильевич

Отец ребёнка: Каримов Наиль Галимович

Рождение ребёнка
07.05.1986

Дочь: Рыжкова Эльмира Наилевна

Отец ребёнка: Каримов Наиль Галимович

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
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