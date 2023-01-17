Каримова (Султанбекова) Зайтуна Ульфатовна
Место рождения
Дата рождения30.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1979
Отец ребёнка: Каримов Наиль Галимович
Рождение ребёнка
07.05.1986
Дочь: Рыжкова Эльмира Наилевна
Отец ребёнка: Каримов Наиль Галимович
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край