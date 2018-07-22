Корчагов Юрий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагов Юрий Филиппович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

15.05.1937

Дата смерти

22.07.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1937
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1953
Керчь, Керчь, Республика Крым
Место жительства
С 1955
г. Ташкент, Узбекская ССР
Место жительства
С 1957 по 2018
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.07.2018
Москва, город федерального значения Москва
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