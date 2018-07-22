Корчагов Юрий Филиппович
Место рождения
Дата рождения15.05.1937
Дата смерти22.07.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1937
Место жительства
По 1953
Керчь, Керчь, Республика Крым
Место жительства
С 1955
г. Ташкент, Узбекская ССР
Место жительства
С 1957 по 2018
Смерть
22.07.2018