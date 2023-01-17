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Киселёва ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Киселёв Фёдор

Отец ребёнка: Киселёв Платон Евдокимович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Киселёв Иван

Отец ребёнка: Киселёв Платон Евдокимович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Киселёв Василий

Отец ребёнка: Киселёв Платон Евдокимович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Киселёв Платон Евдокимович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Киселёв Ефим

Отец ребёнка: Киселёв Платон Евдокимович

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Николай

Отец ребёнка: Киселёв Платон Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Платон Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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