Киселёва ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Киселёв Фёдор
Отец ребёнка: Киселёв Платон Евдокимович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Киселёв Иван
Отец ребёнка: Киселёв Платон Евдокимович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Киселёв Василий
Отец ребёнка: Киселёв Платон Евдокимович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Киселёв Платон Евдокимович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Киселёв Ефим
Отец ребёнка: Киселёв Платон Евдокимович
Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Николай
Отец ребёнка: Киселёв Платон Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно