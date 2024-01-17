Надежда Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1842
Муж: Яким Петрович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Николай Якимович
Отец ребёнка: Яким Петрович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Якимовна
Отец ребёнка: Яким Петрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Михаил Якимович
Отец ребёнка: Яким Петрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Якимовна
Отец ребёнка: Яким Петрович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Чернов Иван Якимович
Отец ребёнка: Яким Петрович
Смерть
Неизвестно