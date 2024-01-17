Надежда Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1842

Муж: Яким Петрович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Николай Якимович

Отец ребёнка: Яким Петрович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Якимовна

Отец ребёнка: Яким Петрович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Михаил Якимович

Отец ребёнка: Яким Петрович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Якимовна

Отец ребёнка: Яким Петрович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Чернов Иван Якимович

Отец ребёнка: Яким Петрович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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