Щанкин Максим Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1978
Образование
С ?.09.1996 по ?.06.2000
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Факультет: —. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Место жительства
С 1996 по 2009
Бракосочетание
21.02.2003
Рождение ребёнка
12.03.2006
Мать ребёнка: Щанкина Анна Владиславовна
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Место жительства
С 2009
Рождение ребёнка
23.03.2014
Дочь: Щанкина Мария Максимовна
Мать ребёнка: Щанкина Анна Владиславовна
Работа или профессия
Неизвестно
Финансовый аналитик. Cайт "Строительный двор" города Тюмень.