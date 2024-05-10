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Щанкин Максим Геннадьевич

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Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1978

Отец: Щанкин Геннадий Васильевич

Мать: Щанкина Тамара Михайловна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Образование
С ?.09.1996 по ?.06.2000
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Факультет: —. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Место жительства
С 1996 по 2009
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
21.02.2003

Жена: Щанкина Анна Владиславовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.03.2006

Сын: Щанкин Данил Максимович

Мать ребёнка: Щанкина Анна Владиславовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Место жительства
С 2009
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.03.2014

Дочь: Щанкина Мария Максимовна

Мать ребёнка: Щанкина Анна Владиславовна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Финансовый аналитик. Cайт "Строительный двор" города Тюмень.
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