Фомина Ефросинья Иванова До 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Фомина Ефросинья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1849

умерла Неизвестно

Супруги
Фомин Спиридон Иванов1844 г.р.
Дети
(Фомина) Степанида Спиридонова25.10.1867 г.р.
Фомин Григорий Спиридонов01.01.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Спиридон Иванов

Рождение ребёнка
25.10.1867

Дочь: (Фомина) Степанида Спиридонова

Отец ребёнка: Фомин Спиридон Иванов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
01.01.1874

Сын: Фомин Григорий Спиридонов

Отец ребёнка: Фомин Спиридон Иванов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.