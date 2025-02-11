Фомина Ефросинья Иванова
женский, родилась До 1849
умерла Неизвестно
Супруги
Фомин Спиридон Иванов1844 г.р.
Дети
(Фомина) Степанида Спиридонова25.10.1867 г.р.
Фомин Григорий Спиридонов01.01.1874 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1867
Дочь: (Фомина) Степанида Спиридонова
Отец ребёнка: Фомин Спиридон Иванов
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1874
Сын: Фомин Григорий Спиридонов
Отец ребёнка: Фомин Спиридон Иванов
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно